КРДВ: в Приморье китайский инвестор откроет девятиэтажный отель в 2029 году

Объем инвестиций в проект составляет 545 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Китайский инвестор откроет девятиэтажный апарт-отель в 2029 году на территории опережающего развития (ТОР) "Большой камень" в Приморском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Компания "ВЕК" стала резидентом территории опережающего развития "Большой камень" с проектом по строительству современного девятиэтажного апарт-отеля общей площадью 7 200 кв. м. Объем инвестиций в проект, реализуемый китайским инвестором, по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики составляет 545 млн рублей. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию намечены на четвертый квартал 2028 года, первых гостей отель примет в первом квартале 2029 года", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил директор компании "ВЕК" Ван Хай, проект направлен на решение одной из ключевых задач, стоящих перед динамично развивающимся городом Большой камень, - создание современной и комфортной жилой инфраструктуры. "Мы видим устойчивый спрос на качественные апартаменты для аренды и уверены, что наш апарт-отель станет востребованным объектом. Статус резидента ТОР позволяет существенно повысить экономическую эффективность проекта за счет предоставляемых льгот и преференций", - сказал он.

Апарт-отель включит в себя офисные помещения площадью 2,4 тыс. кв. м, апартаменты площадью 4 тыс. кв. м, помещения общего пользования и технические зоны. Компания обладает собственными ресурсами для строительства, что должно гарантировать качество и контроль на всех этапах возведения объекта.

"На ТОР "Большой камень" вместе с созданием крупных промышленных предприятий важно формировать полноценную городскую среду с участием частного капитала, в том числе с привлечением иностранных инвесторов. Проект компании "ВЕК" - своевременный шаг в этом направлении. Важно поддерживать инвестиции в комфортную жизнь, современное жилье и социальную инфраструктуру жителей города, работников новых предприятий, созданных с господдержкой, и их семей. Мы комплексно сопровождаем проекты резидентов и нацелены на успешную реализацию каждой заявленной деловой инициативы", - подчеркнул директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.

На ТОР "Большой камень" проекты реализуют 45 резидентов. В рамках соглашений с КРДВ инвесторы вкладывают 565 млрд рублей, создают 21,5 тыс. рабочих мест. Фактически бизнес вложил 236 млрд рублей, создано более 12,5 тыс. рабочих мест. Резидентам ТОР доступны сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые пять лет, возможность получения земли и инфраструктурной поддержки, применение процедуры свободной таможенной зоны, продвижение продукции и услуг, правовая защита и другие инструменты государственной поддержки.