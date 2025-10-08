Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки с помощью ладони

Для этого будут использовать данные рисунка вен

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. ВТБ представил на форуме "Финополис-2025" новое технологичное решение для приема платежей с помощью сканирования рисунка вен ладони. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

"Современные платежные решения все дальше уводят от необходимости постоянно иметь при себе не только наличные или карту, но и смартфон или другие устройства. Аутентификация по биометрическим данным позволяет совершать оплату буквально на ходу: в транспорте или в кофейне. Новый сценарий приема оплаты по ладони - еще один шаг в развитии рынка платежей и биоэквайринга, в повышении удобства и скорости обслуживания в самых разных сферах торговли и услуг", - отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

"Кровеносные сосуды поглощают ИК-излучение больше, чем окружающие их ткани, поэтому они выглядят более темными на полученном при помощи ИК-датчиков изображении. Это осложняет копирование данных при помощи фотографирования ладони пользователя или генерации изображения при помощи нейросетей, что повышает безопасность решения для пользователей", - пояснил заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

Планируется, что данные рисунка вен ладони будут храниться в Единой биометрической системе, а для платежей будет использоваться инфраструктура коммерческой биометрической системы ВТБ. В будущем ладонь будет добавлена в список согласованных модальностей, которые можно будет зарегистрировать централизованно вместе с изображением лица или образцом голоса.

Решение было разработано совместно с Центром биометрических технологий и протестировано на площадке Акселератора ВТБ в третьем квартале 2025 года.