Экс-премьер Молдавии: при Санду дефицит бюджета достиг $3,7 млрд

По словам Владимира Филата, страна живет в долг

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Совокупный бюджетный дефицит Молдавии за пять лет правления президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности (ПДС) достиг $3,7 млрд, страна фактически живет в долг. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат, комментируя отчет о ситуации в экономике, представленный Национальным бюро статистики.

"Всего за пять лет правления партии ПДС совокупный бюджетный дефицит достиг 65,5 миллиарда леев ($3,7 млрд). Это не развитие, это выживание в долг. Сегодня Молдова живет экономической иллюзией", - написал в Telegram-канале Филат, который дал старт политической карьере Санду, назначив ее министром в свой кабинет, а теперь критикует за провалы в управлении страной.

По его словам, в стране ликвидированы тысячи рабочих мест, сельскохозяйственное и промышленное производство падает, а правительство вместо того, чтобы сократить зависимость от заимствований, превратило кредиты в способ управления страной. Экс-премьер выразил озабоченность, что около 60% кредитов заключаются под высокие ставки от 9% до 22% годовых.

"Это уже не халатность - это экономический саботаж. Из-за такой политики только в 2025 году бюджет теряет почти 900 млн лей ($51,4 млн) на завышенных процентах", - пояснил премьер, заметив, что при этом государство теряет, а выигрывают банки. "Выплачиваются зарплаты, пенсии, социальные пособия, разрезаются ленточки на дорогах и других инфраструктурных проектах - но все это оплачивается не из собственных доходов, а из кредитов. Мы страна, которая финансирует свое настоящее за счет будущего своих детей", - добавил Филат.

Молдавия после прихода к власти Санду и ее партии переживает острый экономический кризис, который был спровоцирован ростом цен на энергоресурсы в регионе. На этом фоне в стране начались акции протеста оппозиции. Власти ответили репрессивными мерами. Так, в Молдавии были обвинены в угрозе национальной безопасности и закрыты почти все телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции. Блокируются страницы оппозиционеров в Telegram, TikTok, Facebook и Instagram (Facebook и Instagram запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской). Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших партий.