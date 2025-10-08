Крупные компании Польши намерены уволить 77 тыс. человек в течение года

Массовые увольнения грозят 156 фирмам, включая государственные

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Свыше 77 тыс. работников будут уволены в течение ближайшего года в крупных компаниях Польши. Об этом со ссылкой на данные Главного статистического управления страны сообщила радиостанция RMF24.

Массовые увольнения грозят 156 фирмам, включая государственные. Эти предприятия расположены в таких городах, как Краков, Торунь, Слупск и Рыбник. Причинами названы автоматизация производства, рост стоимости оплаты труда и перенос заводов за границу.