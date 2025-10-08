Глава ВСС назвал огромным потенциал роста страхования в России

Евгений Уфимцев отметил, что проникновение страхования в РФ в два-три раза ниже, чем в развитых странах

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Проникновение страхования в России в два-три раза ниже, чем в развитых странах, а это означает, что потенциал для дальнейшего роста огромен, сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в интервью газете "Ведомости".

Глава ВСС также отметил, что существуют факторы, которые могут сдержать текущие высокие темпы: "Например, в страховании жизни мы ожидали сохранения налоговых льгот. Соответствующие поправки в Госдуме должны были рассматривать в конце прошлого года, затем перенесли на весеннюю сессию в Госдуме. Теперь этот вопрос отодвинут на осеннюю сессию".

При этом даже без этих стимулов и несмотря на невысокие темпы продаж новых автомобилей итоги первого полугодия подтверждают высокую востребованность страховых продуктов.

"Поэтому мы не ожидаем ни резкого замедления, ни отката. Скорее всего, темпы роста не повторят рекордов 2024 г., но рынок сохранит положительную динамику. Более того, при появлении дополнительных импульсов, таких как снижение ключевой ставки и вслед за этим оживление автокредитования и ипотеки, мы можем увидеть новый виток роста уже в этом году", - отметил Уфимцев.