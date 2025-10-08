Реклама на ТАСС
Послы стран ЕС вновь обсудят принятие 19-го пакета санкций против России

По оценке европейских источников, его принятие в ближайшие недели маловероятно из-за возражений Венгрии и Словакии
06:37
БРЮССЕЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Послы стран Евросоюза в Брюсселе 8 октября проведут обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций, который Еврокомиссия обещала принять в сентябре. Об этом говорится в повестке дня заседания постоянных представителей государств-членов, опубликованной пресс-службой Совета ЕС.

"Подготовка принятия рестриктивных мер против России и Белоруссии по конфликту на Украине", - гласит один из пунктов документа. Постпреды проводят предварительное согласование документов, которые вступают в силу после утверждения Советом ЕС.

По оценке европейских источников, принятие 19-го пакета в ближайшие недели маловероятно из-за возражений Венгрии и Словакии, которые выступают за смягчение предложенного Еврокомиссией запрета на закупки российского сжиженного природного газа с 2027 года. 

