Kyodo: в Японии зафиксировали рекордный всплеск банкротств

За первые шесть месяцев финансового года процедуру оформили 5 172 компании

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Рекордное число банкротств было зафиксировано в Японии в первой половине 2025 финансового года, который начался 1 апреля. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что за первые шесть месяцев финансового года процедуру банкротства в Японии оформили 5 172 компании - это самый высокий показатель с 2013 года, когда началась вестись подобная статистика. При этом отмечается, что число банкротств в стране за этот период растет уже четвертый год подряд. Наибольший удар пришелся по малому бизнесу - компании с капитализацией менее 10 млн иен (около $65 тыс.) и с уровнем задолженности менее 100 млн иен ($650 тыс.) составляют более 70%.

Среди основных причин банкротства называются нехватка рабочей силы и в то же время рост затрат на содержание сотрудников. Наибольшее число банкротств пришлось на компании из сферы услуг, а также строительный сектор, который столкнулся с ростом цен на стройматериалы.