Россия поставила в Африку продовольствия на сумму более $2,8 млрд

В частности, РФ отправила на континент 500 тонн мясной продукции

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК из России в африканские страны в январе - августе 2025 года составил почти 11 млн тонн на сумму свыше $2,8 млрд. Об этом ТАСС рассказали в федеральном центре "Агроэкспорт".

"За восемь месяцев 2025 года Россия поставила в африканские страны почти 11 млн тонн продукции АПК на сумму свыше $2,8 млрд. И, как ни странно, пшеница - далеко не единственное, чем интересуется континент", - говорится в сообщении.

В том числе российской готовой мясной продукции за этот период было отправлено в африканские государства около 500 тонн на сумму более $660 тыс. Экспорт молочной сыворотки в страны Африки в натуральном выражении увеличился почти в 13 раз: за восемь месяцев 2025 года поставлено более 1,3 тыс. тонн на сумму почти $1 млн.

Также сообщается, что в январе - августе 2025 года Россия отправила в Тунис около 50 тонн мороженых крабов почти на $2 млн. Поставки российского мороженого в Сенегал за этот период составили почти 180 тонн на $450 тыс.