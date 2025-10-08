Точка Банк и НСПК представили персональные QR-платежи

Массовый запуск технологии планируется в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

© Милена Бозрикова/ ТАСС

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. Точка Банк и НСПК тестируют новую технологию CPQR, которая дает возможность оплачивать через СБП с помощью QR-кода, созданного покупателем. Массовый запуск технологии планируется в 2026 году, сообщил ТАСС представитель банка на форуме "Финополис-2025".

"Точка Банк стал первым банком-эквайером и партнером Национальной системы платежных карт (НСПК), который тестирует новую технологию CPQR (customer presented QR). Технология дает возможность оплачивать через СБП с помощью QR-кода, созданного покупателем", - сообщили в банке.

Прототип решения представлен на стенде НСПК на "Финополисе-2025", запуск на клиентов планируется в следующем году.

Как пояснили в банке, перед оплатой покупатель формирует QR-код в мобильном приложении своего банка и показывает на кассе. Продавец сканирует его, после чего сумма списывается со счета покупателя и поступает продавцу через СБП. Оплатить по коду можно только один раз, потом нужно создавать новый. Для партнеров это важная деталь, так как повышает безопасность транзакции и защищает пользователя от несанкционированного списания средств.

По словам лидера направления интернет-платежей в Точка Банке Андрея Герасимова, новая технология - это шаг к оплатам покупок без POS-терминалов, лишней инфраструктуры и даже без интернета у покупателя. "Все, что будет нужно, - камера и смартфон. Именно к такому удобному для клиента и технологичному будущему мы стремимся", - сказал он.

Глава НСПК Дмитрий Дубынин отметил, что пилотный проект продлится до 1 апреля 2026 года, за это время планируется проверить клиентский путь и получить обратную связь от пользователей по нему.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.