Рынок акций РФ перешел к снижению после роста в начале торгов

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,75 копейки

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций перешел к снижению после роста в начале основной торговой сессии на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня снижается.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,11% - до 2 671,44 и 1 027,11 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 0,75 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,401 руб.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и находился на отметке в 2 660,08 пункта (-0,32%), индекс РТС составлял 1 022,74 пункта (-0,32%). В это же время курс юаня ускорил снижение до 11,3405 руб. (-6,8 коп.).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,04% и находился на уровне 2 669,64 пункта.