Набиуллина заявила, что в России "банковское рабство" почти отошло в прошлое

Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, объяснила глава ЦБ

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. "Банковское рабство" (когда работодатель навязывает сотрудникам конкретный зарплатный банк и не дает альтернативы) в России почти отошло в прошлое, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на "Финополисе-2025".

"Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое", - отметила она.

Глава ЦБ также напомнила, что когда вводилась возможность бесплатно переводить деньги между своими счетами, банки относительно спокойно это восприняли.

"Почему? Потому что, мне кажется, благодаря технологиям стали более уверенными, что клиентов можно удержать не заградительными комиссиями на выход, а тем, что можно предоставить лучшие услуги и лучшие сервисы", - добавила она.

