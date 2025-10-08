Минприроды обсуждает увеличение на 20% платежа за участки россыпного золота

В России таких месторождений порядка 6 тыс.

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Минприроды РФ намерено внести изменения в методику расчета стартового размера платежа для аукционов и правила определения разового платежа для участков без аукционов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Сейчас минимальный размер разового платежа за пользование недрами определяется индивидуально для каждого участка недр. Он зависит от количества содержащихся на участке запасов и ресурсов полезных ископаемых, величины налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который, в свою очередь, определяется не только исходя из объемов добычи, но и цены реализации конкретного вида сырья в нашей стране и на мировых рынках, экспортной доходности и других факторов.

Разовый платеж за пользование недрами платят все недпропользователи и его окончательный размер напрямую зависит от величины стартового платежа на месторождение при проведении аукциона, с которого начинаются торги.

"Среди ключевых изменений, предлагаемых Минприроды России, - 20-процентное увеличение размера разового платежа за пользование недрами для участков недр, содержащих россыпное золото. На данный момент в нашей стране таких месторождений порядка шести тысяч. Статистика аукционов последних лет показывает высокий интерес инвесторов к разработке таких месторождений, а рост цен на золото обеспечивает их высокую доходность", - сказали в Минприроды. Там добавили, что повышение стартовых платежей позволит соблюсти баланс интересов государства и бизнеса на этапе предоставления участков недр в пользование с точки зрения их экономической ценности.

Кроме того, при расчетах разовых платежей планируется учесть ранее принятые изменения налогового законодательства, касающиеся определения размера НДПИ для ряда видов минерального сырья, что также повысит размер разовых платежей. "Так, для углеводородного сырья добавляются коэффициент ККГ при добыче природного горючего газа, корректирующий коэффициент ККМ и показатель КМАН на добычу газового конденсата, коэффициент КГП для расчета базового значения условного топлива, для золота - коэффициент КДРМ, для сырья для производства минеральных удобрений - коэффициент КФР, для антрацита - коэффициент КАН, для энергетического угля - коэффициент КЭНРГ", - отметили в министерстве.

Без изменений может остаться методика расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами при проведении аукционов и правила определения разового платежа для участков, которые выдаются без аукционов для участков, расположенных в Арктической зоне России, и различных видов трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья.