Экс-судья ВС РФ Момотов участвует в заседании по конфискации его имущества

Генпрокуратура требует изъять его активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов лично прибыл в Останкинский суд Москвы для участия в заседании по вопросу о конфискации его имущества по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Момотов прибыл вместе со своими адвокатами и участвует в обсуждении многочисленных процессуальных ходатайств. Он ведет себя уверенно и спокойно.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года, в 2013 году был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года он был избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.