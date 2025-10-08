"Ведомости": Минцифры может возобновить субсидирование доставки периодики

На компенсацию убытков "Почты России" по доставке социально значимых периодических изданий может быть выделено 2,1 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министерство цифрового развития рассматривает возможность возобновления субсидирования доставки газет и журналов "Почтой России" в 2026-2028 годах. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на выступление главы Минцифры РФ Максута Шадаева на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, где обсуждался проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.

На компенсацию убытков "Почты России" по доставке социально значимых периодических изданий может быть выделено 2,1 млрд рублей. Также 1 млрд рублей предполагается направить на возмещение расходов по бесплатной пересылке почтовых отправлений между Курской и Белгородской областями и другими регионами России, сообщает газета со ссылкой на презентацию к выступлению министра.

Объем доставляемых экземпляров изданий сократился с 500 млн в 2019 году до 257 млн в 2024 году за последние пять лет, отметил Шадаев. По данным министерства, доставка периодики для "Почты России" является убыточным направлением. Тарифы на доставку с 2020 года росли медленнее инфляции, в то время как стоимость самих периодических изданий увеличилась в 1,5-4 раза.

Дополнительно "Почта России" предоставляет скидку 25% на доставку социально значимых изданий, на долю которых приходится около трех четвертей всех доставляемых газет и журналов, уточнила газета.

Последний раз государство субсидировало доставку печатной прессы более десяти лет назад - до лета 2014 года на эти цели ежегодно выделялось около 3 млрд рублей. После этого финансирование было прекращено.