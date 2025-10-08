Anthropic вслед за OpenAI откроет офис в Индии

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Американская технологическая компания Anthropic, разработчик чатбота Claude, откроет представительство в индийском Бангалоре в 2026 году.

"Бангалор станет нашим вторым офисом в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Токио, где представительство будет открыто в ближайшие месяцы. Это расширение географического присутствия компании позволит нам удовлетворять нужды стремительно развивающейся индийской экосистемы искусственного интеллекта, оно также отражает растущий спрос в мире на чатбот Claude", - говорится в сообщении на сайте компании.

Anthropic сообщила о таких планах спустя полтора месяца после того, как ее конкурент OpenAI объявила, что откроет свой первый офис в Индии к концу года. Помимо этих двух компаний, Alphabet Inc, Perplexity AI осваивают индийский рынок, предоставляя пользователям в стране свою продукцию бесплатно или за более низкую цену, чем в среднем по миру.

Глава Anthropic Дарио Амодеи на текущей неделе посетит Индию, где встретится с местными чиновниками и бизнес-партнерами. "Индия привлекательна из-за большого числа технически подкованных специалистов и приверженности правительства Индии гарантировать доступ к благам, создаваемым ИИ, всем слоям общества, а не отдельным его частям", - приводятся в публикации слова Амодеи.

Сколько сотрудников планируется нанять в новый офис, в компании не уточняют. В отношении задач представительства в публикации говорится, что оно будет поддерживать "индийское предпринимательское сообщество в развитии нового поколения динамичных компаний".

Anthropic PBC была основана в 2021 года бывшими сотрудниками OpenAI Даниэлой и Дарио Амодеи. Она представила свой чатбот Claude весной 2023 года, спустя несколько месяцев после появления ChatGPT от OpenAI. Сейчас стоимость стартапа оценивается в $183 млрд, что более чем в два раза ниже рыночной стоимости OpenAI, но тем не менее делает ее одной из самых дорогих компаний мира.