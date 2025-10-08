Институты развития Татарстана и Индии договорились о сотрудничестве

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата республики Татарстан и Агентство инвестиционного развития республики договорились о сотрудничестве и взаимопонимании с Индийской палатой международного бизнеса, соглашение было подписано в среду на полях форума "TIME: Россия - Индия" в Казани. Подписи под документом поставили руководители институтов развития.

Также Торгово-промышленная палата РТ и Индийская палата международного бизнеса подписали меморандум о намерениях на полях форума.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отметила, что между Татарстаном и Индией не хватает институтов, которые позволяли бы узнавать друг друга лучше и оказывать консультационные услуги. Как Минуллина говорила ранее, на форуме планируется подписание порядка 20 соглашений.

Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" проходит в Казани 8-9 октября. Деловая программа форума объединяет сессии по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, IT и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, медиасфера и креативные индустрии. Среди участников чиновники из федерального правительства Индии и представителей администраций индийских штатов. Также в форуме принимает участие посол Индии в Российской Федерации.

