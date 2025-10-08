Форум "Биопром" посетили 3,5 тыс. человек

Среди них были представители Белоруссии, Китая, Малайзии, Саудовской Аравии, Индии и Пакистана

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 8 октября. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. человек стали посетителями международного форума "Биопром" за два дня работы, в их числе представители Белоруссии, Китая, Малайзии, Саудовской Аравии, Индии и Пакистана, сообщили журналистам в оргкомитете.

"Главное мероприятие года, посвященное улучшению качества жизни человека с помощью развития технологий в медицине, фармацевтике, косметике, пищевой индустрии и сельском хозяйстве, а также экологии, уже во второй раз объединило представителей органов государственной власти, бизнеса и научного сообщества. За два дня работы форума его посетили 3 500 человек из России, Белоруссии, Китая, Малайзии, Саудовской Аравии, а также Индии и Пакистана, которые представили свои национальные экспозиции в рамках выставки", - говорится в официальном заявлении оргкомитета.

Уточняется, что в выставке достижения приняли участие свыше 100 компаний. Деловая программа была представлена 40 тематическими сессиями. Было принято решение, что форум станет ежегодным.

Международный форум "Биопром: промышленность и технологии для человека" прошел в Геленджике (Краснодарский край) 6-7 октября.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.