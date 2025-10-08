В Мурманской области 12 октября пройдет обсуждение строительства ГОК по добыче лития

"Полярный литий" начнет строительство горно-обогатительного комбината на Колмозерском месторождении лития в Мурманской области в середине 2026 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Общественные обсуждения с местными жителями оценки воздействия на окружающую среду будущего карьера Колмозерского месторождения лития пройдут 12 октября в селе Ловозеро Мурманской области. Об этом говорится в материалах круглого стола по предварительному обсуждению проектной документации.

"Проектная документация является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня. В рамках подготовки к экологической экспертизе мы наметили на 12 октября очные общественные слушания. Полномасштабное обсуждение оценки воздействия на окружающую среду горно-обогатительного комбината на Колмозерском месторождении состоится в конце 2026 года", - говорится в материалах.

"Полярный литий" (совместное предприятие "Норникеля" и Росатома) начнет строительство горно-обогатительного комбината (ГОКа) на Колмозерском месторождении лития в Мурманской области в середине 2026 года, рассчитывает запустить его в 2028 году и вывести на полную мощность в 2031 году.