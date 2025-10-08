Посол Кумар: Татарстан может стать площадкой для расширения сотрудничества РФ и Индии

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Татарстан может стать ключевой площадкой для развития индийско-российского сотрудничества в сфере нефтехимии, IT и инженерии. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар на бизнес-форуме "TIME: Россия - Индия" в Казани.

"Наше партнерство с такими ключевыми регионами, как Татарстан, представляет не только экономические возможности, но и надежное видение поступательного развития в XXI веке. Кроме того, Татарстан, обладая развитой отраслевой базой и стратегическим видением, создает не только уникальные возможности для сотрудничества на двусторонней основе, но и служит центром, стартовой площадкой в таких направлениях, как нефтехимия, инженерия, ИT и производство", - сказал посол в выступлении на пленарной сессии "Россия и Индия: время сотрудничать, время регионов".

Он подчеркнул, что сочетание крупного рынка и кадровых ресурсов Индии с промышленным и технологическим потенциалом Татарстана открывает широкие возможности для взаимных инвестиций. Кумар отметил успешные примеры сотрудничества, такие как производство автомобилей "Камаз" и взаимодействие в фармацевтической отрасли.

Особое внимание посол уделил развитию культурных и гуманитарных связей. По его словам, технологии искусственного интеллекта, способные мгновенно преодолевать языковые барьеры, открывают новые возможности для сотрудничества в кинематографе и творческих индустриях.

Кумар также подчеркнул, что открытие генерального консульства Индии в Казани позволит вывести сотрудничество на новый уровень. "По мере нашего продвижения, с начала работы нашего консульства мы надеемся на новый уровень взаимодействия разных регионов Индии с Татарстаном", - отметил он.

В заключение посол пригласил представителей бизнес-сообщества активнее использовать открывающиеся возможности и выразил надежду на скорый визит главы Татарстана Рустама Минниханова в Индию.

О форуме

Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" проходит в Казани 8-9 октября. Деловая программа форума объединяет сессии по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, IT и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, медиасфера и креативные индустрии. Среди участников чиновники из федерального правительства Индии и представителей администраций индийских штатов. Также в форуме принимает участие посол Индии в Российской Федерации.

