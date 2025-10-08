Иск о прекращении концессии на комплекс ТКО в Новосибирской области удовлетворили

Исковые заявления к САХ МинЖКХ и энергетики региона подало в мае 2025 года

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области полностью удовлетворил иск МинЖКХ и энергетики региона, в котором ведомство просило прекратить концессионное соглашение на строительство комплекса переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) "Левобережный". Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Первая концессия по строительству двух мусороперерабатывающих комплексов в районе двух сел вблизи города не была реализована. С 2016 года по 2022 год компания "Экология-Новосибирск" (ГК ВИС) так и не приступила к работам, хотя запуск заводов планировался до 2019 года. Осенью 2023 года концессионером со сроком реализации 21 месяц стало муниципальное предприятие Новосибирска "Спецавтохозяйство (САХ)", являющееся также регоператором по обращению с ТКО. Отставание от графика работ оценивалось в полгода.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела.

Исковые заявления к САХ с просьбой прекратить концессии министерство подало в мае 2025 года. В августе суд удовлетворил иск по объекту "Правобережный".

О ситуации с концессиями

Возведение мусороперерабатывающих комплексов в регионе позволит рекультивировать заполненные полигоны, куда свозится мусор из Новосибирска и некоторой части агломерации. В частности, полигон "Левобережный", который почти исчерпал свой ресурс. Кроме того, на свалке почти ежегодно горит мусор, а рядом расположены многоквартирные жилые дома.

В апреле гендиректор САХ объяснял отставание от графика пересмотром технологических решений, в результате которых предполагается снижение стоимости объекта примерно на 700 млн рублей. Компания планировала обратиться с заявкой на финансирование к Российскому экологическому оператору.

В свою очередь исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров сообщал, что сроки ввода объектов перенесены с 2025 года на 2027 год. Соответствующая дорожная карта согласована с Российским экологическим оператором и направлена в Минприроды РФ. В связи с отставанием в графике ведомство предъявляет концессионеру претензии о взыскании штрафов, предусмотренных соглашениями. Впоследствии в ведомстве заявили, что объекты планируется реализовать с привлечением юридических лиц, созданных областным правительством.