Комитет Госдумы по МСП поддержал проект федерального бюджета на 2026-2028 гг.

Планируется, что ГД рассмотрит проект бюджета на заседании 22 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству поддержал в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг. Планируется, что Госдума рассмотрит проект бюджета на трехлетку на заседании 22 октября.

Как пояснил член комитета по МСП Алексей Говырин (фракция "Единая Россия") в документе особое внимание уделено развитию МСП и региональной экономике. "Несмотря на непростые условия, федеральная поддержка предпринимателей сохраняется в полном объеме. В проекте предусмотрены средства на льготное кредитование, гарантийную поддержку и программы развития малого бизнеса. Это означает, что компании смогут не только получать доступ к финансированию, но и запускать новые проекты с меньшими рисками", - отметил он.

Через систему субсидий и межбюджетных трансфертов регионы получат ресурсы для поддержки локальных предпринимательских инициатив, указал депутат. "В 2026 году на эти цели выделено почти 10 млрд рублей, а к 2028 году объем поддержки вырастет. Эти средства направят на инфраструктуру, развитие центров "Мой бизнес" и программы акселерации. При этом сохраняются программы льготного кредитования через банки-партнеры и Корпорацию МСП: государство компенсирует банкам недополученные доходы, что позволяет предпринимателям брать займы по сниженным ставкам. Отдельное направление - поручительства по кредитам, которые особенно востребованы в производственной и технологической сфере", - рассказал Говырин.

Проект бюджета также предусматривает развитие индивидуальных программ социально-экономического роста для регионов: это инструмент, который позволяет адаптировать федеральные меры под местные особенности, считает парламентарий. "Владимирская и Ивановская области уже показали, как точечная поддержка помогает запускать малые производства, развивать ремесленные кластеры и семейный бизнес. В этих регионах активно растет доля самозанятых, увеличивается число предприятий, занятых в сфере услуг и легкой промышленности. В проекте на 2026 год зафиксированы целевые показатели по росту доходов работников малого бизнеса - это отражает стремление создать условия для устойчивого роста заработков на местах, а не только для разовой поддержки", - подчеркнул депутат.