"Евраз ЗСМК" построил за 3 млрд рублей новый комплекс разливочных машин

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. "Евраз ЗСМК" завершил строительство современного комплекса разливочных машин в доменном цехе и приступил к пусконаладочным работам. Объем инвестиций в проект превысил 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Совокупная мощность двух агрегатов составляет 800 тыс. тонн в год, что в полтора раза выше производительности прежнего комплекса.

Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2025 года.

Новые разливочные машины соответствуют современным экологическим требованиям и оснащены мощными системами аспирации. Проект реализован в кооперации с активами "Евраза" и другими предприятиями российской промышленности.

"Новый комплекс по разливке чугуна - один из реализуемых инвестиционных проектов "Евраз ЗСМК". Он дает нам запас производительности, повышенную надежность и технологическую гибкость", - отметил вице-президент "Евраза", руководитель дивизиона "Сибирь" Павел Синяев. По его словам, новое оборудование позволит оперативно реагировать на запросы рынка и является инвестицией в долгосрочную устойчивость и конкурентоспособность предприятия.