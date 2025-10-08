Перевод Superjet с двигателей SaM146 на ПД-8 прорабатывается

Глава Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что у каждого двигателя, будь то российский, американский, английский, есть свой потолок по ресурсу

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Вопрос ремоторизации пассажирских самолетов Superjet с российско-французских двигателей SaM146 на ПД-8 находится в проработке, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"У каждого двигателя, будь то российский, американский, английский, есть свой потолок по ресурсу. После него двигателю необходимо проходить капитальный ремонт. Понятно, что в конечном итоге нам эти отечественные самолеты с иностранными двигателями, видимо, придется ремоторизировать - за счет установки двигателей ПД-8, замены системы управления и мотогондолы. Этот вопрос находится в стадии проработки", - сказал Ядров.

Он отметил, что для начала реализации этих мероприятий необходимо завершить сертификацию отечественного двигателя ПД-8. "Скоро начнутся 150-часовые, самые ответственные испытания для двигателя - их результаты во многом повлияют на решение о выдаче ПД-8 сертификата типа", - уточнил глава Росавиации.

"Superjet - это довольно современные самолеты, у них небольшой ресурс. Да, возникнет тема с продлением ресурса планера, но в целом эти машины довольно свежие, они могут летать 20 лет и больше. Росавиация выступает больше в пользу ремоторизации нынешних Superjet", - добавил Ядров.

По его словам, в ведомстве делают "все, чтобы пессимистичный прогноз выбытия воздушных судов не сбылся". "Работаем над восстановлением флота, принимаем директивы летной годности, внедряем много других действенных мер с полным соблюдением всех мер по безопасной эксплуатации авиатехники", - заключил Ядров.

Ранее он заявлял, что в парках российских авиаперевозчиков самолеты Superjet, благодаря продлению ресурса российско-французских двигателей SaM146, смогут продолжить полеты до 2028-2029 годов.

Из парка российских авиакомпаний, по пессимистичному прогнозу, к 2030 году могут выбыть 339 самолетов, из них 230 отечественных и 109 иностранных. В пессимистичном сценарии также есть вероятность и выбытия части парка Superjet из-за российско-французского двигателя SaM14.