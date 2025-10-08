Сервис подтверждения возраста от НСПК заработал на "Финополис-2025"

Схема будет работать в офлайн-торговле, сообщил гендир Национальной системы платежных карт

Сириус/ 8, октября. / ТАСС

© Данил Сытор/ ТАСС

СОЧИ, /федеральная территория Сириус/, 8 октября. / ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) продемонстрировала сервис подтверждения возраста при совершении покупок. В рамках "Финополис-2025" реализацию технологии на базе единой платформы биометрических сервисов НСПК представил ВТБ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НСПК.

"На стенде НСПК представлен платежный терминал банка. Пользователи могут протестировать технологию, совершив операцию по биометрии с привязанного счета. При этом система автоматически перед транзакцией подтвердит их возраст и не позволит совершить платеж в случае, если не достигнут возраст совершеннолетия", - отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора, члена правления НСПК Дмитрия Дубынина, такая схема будет работать в офлайн-торговле - в ближайшее время банки запустят пилотирование технологии в торговых точках.

"Мы успешно завершили разработку сервиса определения возраста и совместно с банками и ЦБТ (Центр биометрических технологий - прим. ТАСС) протестировали его работоспособность. Далее нас ждет пилотирование в реальных условиях и масштабирование сети. Это решение позволит торгово-сервисным предприятиям продавать товаров, которые имеют возрастные ограничения, безопасно и технологично, снизит нагрузку на рабочий персонал. Параллельно мы продолжаем прорабатывать сценарий внедрения сервиса в онлайн-коммерции", - добавил Дубынин.

