Акционеры "Новабев групп" утвердили дивиденды за I полугодие

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначили 18 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Акционеры российской алкогольной компании "Новабев групп" утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 18 октября 2025 года.

В сентябре 2024 года акционеры "Новабев групп" одобрили дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 12,5 рубля на акцию. За 2024 год дивиденды были одобрены в размере 25 рублей на акцию.

О компании

Novabev Group (ПАО "Новабев групп") - российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".

Ключевые собственные бренды - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Мягков" и "Архангельская", коньяк "Золотой резерв", виски Fox & Dogs, премиальное тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tкte de Cheval, джин Green Baboon и ром Devil’s Island.