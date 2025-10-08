Сбер поддерживает включение банков маркетплейсов в число системно значимых

Надзор за такими банками должен быть комплексным, с учетом их дочерних и связанных компаний, отметил глава Сбербанка Герман Греф

СИРИУС /федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. Сбербанк поддерживает предложение о включении банков маркетплейсов в число системно значимых. Об этом в рамках форума "Финополис-2025" сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Мы поддерживаем предложение о включении банков маркетплейсов в число системно значимых. Если смотреть на количество открытых кошельков и карт банков маркетплейсов, то уже сейчас они формально входят в Топ-5 банков. Это большая ответственность, даже с учетом того, что эти банки мало кредитуют", - отметил он.

Греф также подчеркнул, что у системно значимых банков довольно жесткое регулирование со стороны ЦБ. "Мы не думаем, что необходимо применять все ограничения в отношении банков маркетплейсов. Например, не так важны повышенные надбавки к достаточности капитала, которые сейчас действуют для системно значимых банков. Но намного важнее, если банки маркетплейсов будут соблюдать требования к поведенческому надзору, не злоупотреблению доминирующим положением, уровню надежности информационных систем", - добавил он.

Кроме того, по его словам, надзор за такими банками должен быть комплексным, с учетом их дочерних и связанных компаний, оказывающих, например, услуги кредитования через небанковские структуры - микрофинансовые компании и сервисы BNPL.

