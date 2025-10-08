Алмазный инструмент из КБР будут использовать на атомных строительных объектах

Поставку осуществили по офсетному договору, заключенному при содействии корпорации МСП

НАЛЬЧИК, 8 октября. /ТАСС/. Алмазный инструмент, произведенный предприятием из города Терека в Кабардино-Балкарии используют на крупнейших атомных строительных объектах страны, сообщили в пресс-службе корпорации МСП.

"При поддержке корпорации МСП Терский завод алмазного инструмента поставил партию импортозамещающего оборудования одному из крупнейших в мире уранодобывающих предприятий - Приаргунскому производственному горно-химическому объединению имени Е. П. Славского. МСП-поставщик передал современный российский алмазный инструмент, который позволит отказаться от иностранных аналогов и будет использоваться на атомных строительных объектах, включая значимые рудники", - сообщили в корпорации.

Отмечается, что поставку осуществили по офсетному договору, заключенному при содействии корпорации МСП. Всего при поддержке корпорации заключено 19 договоров на сумму свыше 7 млрд рублей. При этом объем инвестиций малого и среднего бизнеса в собственные предприятия составил более 1,6 млрд рублей.

"Продолжая курс на импортозамещение, российский малый и средний бизнес успешно приходит туда, где еще не так давно поставщиками выступали иностранные компании. Благодаря взаимодействию с МСП-поставщиком в рамках офсетного договора заказчик получил необходимое оборудование, отвечающее его требованиям по качеству и объемам. Производитель в свою очередь был обеспечен заказом с гарантией оплаты от одного из крупнейших предприятий страны, а также получил импульс к развитию своего производства", - отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

"Терекалмаз" - одно из ведущих в России специализированных предприятий по производству алмазного инструмента. Производит, в том числе, алмазный буровой инструмент для геологических и горнорудных предприятий страны, машиностроительного комплекса, сферы строительства и камнеобработки.

"Важно, что до заключения офсетного договора МСП-поставщик прошел программу "выращивания", которая позволила ему соответствовать строгим требованиям, предъявляемым на предприятиях Росатома как к самим контрагентам, так и к поставляемой ими продукции. Рассчитываем на то, что в будущем наше взаимодействие с малым и средним бизнесом будет взаимовыгодно расширяться", - сказал генеральный директор Приаргунского производственного горно-химического объединения имени Е. П. Славского Иван Киселев.