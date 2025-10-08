США временно разрешили JANAF поставлять нефть попавшей под санкции сербской NIS

Хорватский оператор сможет это делать до 15 октября

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты до 15 октября разрешили хорватскому оператору Адриатического нефтепровода компании JANAF продолжать поставки сырья попавшей под американские санкции компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").

"Компания JANAF получила лицензию, разрешающую участие в деятельности, которая является необходимой для транспортировки нефти, а также для завершения всех работ, осуществляемых в соответствии с действующим договором на транспортировку сырья, до 15 октября 2025 года. Компания продолжает активно работать над вариантами решения проблемы в соответствии с действующим законодательством, сотрудничая с правительством Республики Хорватия и его американскими юридическими консультантами. На данный момент у компании нет официальной информации о получении NIS лицензии на указанный срок", - сообщила пресс-служба оператора нефтепровода.

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Позднее Вашингтон отложил введение рестрикций до 8 октября. Вучич сообщил 5 октября, что у компании больше нет шансов на новую отсрочку. О новых послаблениях с американской стороны в адрес Белграда не сообщалось.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

Адриатический нефтепровод соединяет терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк в Адриатическом море с Венгрией, Боснией и Герцеговиной, Словенией и Сербией. Как ранее заявлял премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, через него поставляется в Сербию 95% потребляемой ею нефти. Он также сообщал, что Загреб рассчитывает на изменения в структуре собственности NIS для ее вывода из-под санкций США и продолжения сотрудничества с оператором JANAF.