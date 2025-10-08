СФ одобрил сохранение сниженных налогов для резидентов ОЭЗ в Калининграде

Особые условия будут распространяться также на страховые взносы, налог на имущество и земельный налог

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании поправки к Налоговому кодексу (НК), которые позволят резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области сохранить особые условия налогообложения.

Закон устраняет правовую коллизию, которая возникла после вступления с 1 января изменений в НК и установления ставки налога на прибыль в размере 25%. Документ вносит в Налоговый кодекс необходимые для Калининградской области исключения.

Действующий в ОЭЗ режим нулевой ставки налога на прибыль в течение первых шести лет и вполовину сниженной в следующие шесть лет должен будет коснуться всех ситуаций, возникших с января 2025 года, и распространяться на всех резидентов зоны, включая получивших такой статус до текущего года.

Особые условия будут распространяться также на страховые взносы, налог на имущество, земельный налог.

Режим ОЭЗ действует в Калининградской области с 2006 года. Преференции для резидентов зоны будут действовать до 2045 года.