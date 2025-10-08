Почти все утренние рейсы Turkish Airlines из Антальи в Россию вылетели

Как свидетельствует онлайн-табло международного аэропорта Антальи, задержан до 13:25 только самолет в Санкт-Петербург

АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Почти все рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург, которые были запланированы на утренние часы, вылетели. Как свидетельствует онлайн-табло международного аэропорта Антальи, из восьми утренних рейсов задержан до 13:25 только самолет в Санкт-Петербург.

Еще шесть рейсов в Москву должны будут отправиться с 19:00 до 22:00, в Санкт-Петербург еще четыре рейса вылетят с 19:15 до 20:30. Информации об их переносе или отмене на данный момент нет.

Ранее представители аэропорта сообщили ТАСС, что утром получили уведомление "о периодическом ухудшении погодных условий до позднего вечера среды", в связи с чем все рейсы в среду будут выполняться, исходя из погодных условий.