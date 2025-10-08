Эксперты зафиксировали почти 1 700 успешных кибератак в мире в 2025 году

По данным компании Positive Technologies, 20% из них попали в категорию массовых

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. В мире с января по сентябрь было зафиксировано чуть менее 1,7 тыс. успешных кибератак на различные организации, следует из отчета российской компании Positive Technologies (есть в распоряжении ТАСС). 20% из них попали в категорию массовых - такие атаки будут угрозой и в 2026 году.

Из 1 660 успешных кибератак массовых было 397 (около 20%). В Positive Technologies рассматривали каждую массовую атаку как отдельную, вне зависимости от количества ее жертв, которые могут исчисляться как десятками, так и тысячами. Пример массовой атаки - фишинговая рассылка на множество email-адресов.

Чаще всего после массовых атак в случае их успеха происходят утечки приватных данных (40%), отметили в Positive Technologies. В 26% случаев хакеры после успешной массовой атаки использовали взломанные системы как плацдарм для дальнейших атак, в том числе на частных лиц.

Среди жертв массовых атак в мире обычно встречаются госучреждения (12%, топ-1) и компании из сферы промышленности (9%, топ-2). В Positive Technologies аргументируют, что данные в этих отраслях очень ценны, а процессы кибербезопасности относительно незрелы. Также есть геополитический фактор, добавили эксперты.