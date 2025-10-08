На выставке "Золотая осень" стартовал конкурс РСВ "Лидеры АПК"

Его заключительный этап завершится высшей школой управленцев сельского хозяйства, которая будет проходить в мастерской управления "Сенеж"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Конкурс "Лидеры АПК" стартовал на 27-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень". Проект направлен для выявления лучших управленцев в сельском хозяйстве, заявил гендиректор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Старт конкурса, его задачи и концепция презентованы премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Конкурс "Лидеры АПК" выстроен для выявления, объединения и развития лучших управленцев, которые обладают компетенциями развития сельского хозяйства", - сказал Бетин. Он отметил, что задачу по запуску конкурса поставил президент России Владимир Путин, возглавляющий наблюдательный совет президентской платформы.

Бетин рассказал, что в конкурсе будет несколько этапов. На первом до 9 ноября пройдет регистрация участников. Затем на очном этапе будут проходить отборы и выявление сильнейших участников. Заключительный этап завершится высшей школой управленцев сельского хозяйства, которая будет проходить в мастерской управления "Сенеж".

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" представляет собой главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года.

Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.