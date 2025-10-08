ЕК обязала декларировать источники оплаты политической рекламы в ЕС с 10 октября

Это относится к рекламе на телевидении, в печатных СМИ и на интернет-платформах

БРЮССЕЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) объявила о введении с 10 октября в Евросоюзе новых норм политической рекламы: любой платный контент в СМИ и в соцсетях должен быть маркирован как "политическая реклама". Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"С 10 октября вся политическая реклама должна быть четко маркирована как таковая и сопровождаться базовой информацией: кто и сколько за нее заплатил и нацелена ли она на какую-то конкретную аудиторию", - говорится в сообщении. Это относится к рекламе на телевидении, в печатных СМИ и на интернет-платформах.