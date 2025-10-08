Мишустин: обеспеченность России семенами отечественной селекции превысила 67%

Премьер при этом отметил, что за 2024 год поставки импортных семян снизились более чем на половину

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Обеспеченность России семенами отечественной селекции к настоящему моменту превысила 67%. При этом за 2024 год поставки импортных семян снизились более чем на половину, об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки "Золотая осень".

"В области семеноводства поставки импортного материала в прошлом году снизились более чем на половину. А уровень самообеспечения российской продукцией - превысил 67%", - сказал Мишустин.

По его словам, в стране наблюдается интерес бизнеса к области семеноводства. "Судя по экспозиции, представленной на форуме, есть интерес к вложениям в эту сферу и у наших предпринимателей", - добавил премьер.