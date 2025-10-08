Мишустин: внесенный проект бюджета сохранит сбалансированную поддержку АПК

Премьер добавил, что российское правительство продолжит помогать аграриям

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Проект бюджета РФ, внесенный в Госдуму, сохраняет сбалансированную и гибкую господдержку аграриев на ближайшие три года. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки "Золотая осень".

"В целом предприятия агропромышленного комплекса достаточно устойчивы в долгосрочной перспективе при сохранении сбалансированной и гибкой системы господдержки. Такие меры предусмотрены в проекте федерального бюджета на следующие три года, внесенного в Государственную думу", - подчеркнул Мишустин.

Премьер добавил, что российское правительство продолжит помогать аграриям как с предоставлением краткосрочных кредитов по льготным ставкам на текущие полевые работы, так и с получением финансирования на инвестиционные проекты.

По словам Мишустина, дополнительные меры поддержки сохраняются и для ветеранов СВО - для тех из них, кто планирует заниматься сельским хозяйством. Помимо этого, правительство будет содействовать и предпринимателям, кто вкладывается в объекты агротуризма.