Мишустин анонсировал новый проект поддержки малого агробизнеса

Целью инициативы будет поддержка небольших хозяйств, которым сложно сохранять рентабельность, отметил премьер

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство России со следующего года запустит федеральный проект "Развитие малого агробизнеса", целью которого будет поддержка небольших хозяйств, которым сложно сохранять рентабельность. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании выставки "Золотая осень".

"Особое внимание - небольшим хозяйствам, которым сложнее оставаться рентабельными. Со следующего года планируем выделить в новый федеральный проект "Развитие малого агробизнеса" весь комплекс субсидий для таких предприятий, что позволит повысить адресность подобных мер", - сказал он.

Глава кабмина добавил, что аналогичный подход применили для развития сельских территорий. "За 6 лет с начала реализации соответствующей госпрограммы для почти 200 тыс. семей улучшаются условия проживания. На селе были благоустроены тысячи общественных пространств. Появились площадки для детей, для спортивных тренировок, для отдыха. Развивается инженерная и транспортная инфраструктура", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, в подобных проектах в настоящее время активно участвует бизнес, который берет на себя значительную социальную нагрузку. Во многом это связано, как отметил Мишустин, с необходимостью создать комфортные условия для сотрудников, занятых на местных производствах.