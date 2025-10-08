Microsoft подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков
11:29
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Компания Microsoft подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 2 заявки на регистрацию товарных знаков, выяснил корреспондент ТАСС.
Как следует из базы ведомства, заявки на регистрацию товарных знаков "Microsoft 365" и "Halo" были поданы 3 октября 2025 года из США.
Товарные знаки регистрируются по 3 классам (№ 09, 41, 42,) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в них входят электронное оборудование, телекоммуникационные и технические услуги.
Компания Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка и приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.