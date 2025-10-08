Эксперт Уфимцев: страховые полисы не должны быть "пустыми"

Президент Всероссийского союза страховщиков указал на необходимость смены подхода к услуге

СИРИУС /федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. Около 20 российских страховых компаний начали апробировать новый стандарт составления полисов, который не позволит делать их "пустыми" за счет исключений и других обходных приемов. Об этом заявил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев на форуме "Финополис-2025".

"Вместе с Центробанком и другими регуляторами поменяли стандарт. И, собственно говоря, там должно быть минимум исключений [в условиях страхования], и выплата происходит теперь без всяких исключений. Порядка 20 компаний уже к этой истории подключились: и большие, и маленькие региональные - кто готов этому следовать", - сказал Уфимцев.

Отказ от "пустышек"

Он уточнил, что новый стандарт начали внедрять только этой осенью. И он решает актуальную для сферы проблему "пустых" полисов, по которым клиенту очень сложно получить выплаты из-за многочисленных исключений по страховым случаям, требованиям к самому застрахованному и других примечаний "мелким шрифтом" - вплоть до того, что действие страховки может распространяться на случаи только в конкретных регионах.

"Для нас человекоцентричность в страховании - это честная защита, это быстрое урегулирование [страховых случаев], и чтобы исключений не было из покрытия. [Сейчас] в страховом полисе обычно мелким шрифтом есть, на что не распространяется [действие страховки] - и как правило может быть 20, 30, 40 исключений, то есть, фактически, полис пустой", - пояснил эксперт.

По его мнению, практику человекоориентированных стандартов нужно внедрять по всей стране.

"В целом, конечно же, нужно делать такие стандарты, которые позволят обеспечить наполнение страхового полиса, чтобы не продавали пустышки. И это делает более экологичной атмосферу страхования и позволит нам создавать продукты и решения, которые действительно нужны клиенту", - отметил Уфимцев.

Он добавил, что одним из шагов на пути к этому может стать внедрение технологий искусственного интеллекта. С одной стороны, он позволит сократить издержки на посредников и улучшить финансовую стабильность страховых компаний. С другой - формировать продукты более персонализировано для каждого клиента.

