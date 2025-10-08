В Госсовете назвали квалифицированные кадры основой техсуверенитета России

Председатель комиссии по направлению "Технологическое лидерство" Михаил Котюков подчеркнул, что для эффективной подготовки специалистов необходимо выстраивать систему межведомственного взаимодействия

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Основной для обеспечения технологического суверенитета и лидерства России в инновационных проектах являются высококвалифицированные кадры. Такое мнение выразил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство", губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"Индустрия с нас точно спросит кадры. Поэтому я предлагаю здесь с вопросом кадров все-таки тему не закрывать. Очевидно, мы на самом старте находимся. Мы без привлечения квалифицированных естественников в систему аграрного образования результатов - и лидерства, и суверенитета, скорее всего, не получим. Все-таки мы должны видеть с вами задачу, говоря про кадры, что у нас появятся Вавиловы, Тимирязевы, Мичурины. <…> Собственно, эти люди и будут создавать прорывные технологии", - сказал он на заседании профильной комиссии, которая прошла в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень".

Котюков подчеркнул, что для эффективной подготовки специалистов необходимо выстраивать систему межведомственного взаимодействия. Он также отметил, что в рамках работы профильной комиссии будет составлен специальный перечень прорывных технологических проектов. "Мы точно составим перечень тех технологических новаций, которые нужны, которые по годам должны будут появиться. И, собственно, его утвердим в качестве нашей работы", - добавил глава профильной комиссии.