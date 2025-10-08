Комитет Госдумы по промышленности поддержал проект бюджета на 2026-2028 года

Особое внимание уделено прикладным исследованиям и созданию отечественной компонентной базы, отметил председатель комитета Владимир Гутенев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель комитета Владимир Гутенев.

По его словам, проект федерального бюджета был рассмотрен депутатами комитета в рамках восьми курируемых комитетом профильных госпрограмм. "Проект главного финансового документа демонстрирует явное перераспределение средств в пользу технологических и экспортно-ориентированных отраслей. Существенно увеличивается финансирование радиоэлектроники, космической деятельности, оборонно-промышленного комплекса и программ экономического развития. Также растут расходы на аграрное и специализированное машиностроение, легкую промышленность, производство социально значимых товаров и развитие региональных программ. Это смещение приоритетов отражает курс на поддержку внутреннего рынка, занятости и отраслей, обеспечивающих повседневные потребности граждан", - считает депутат.

Особое внимание в бюджете уделено прикладным исследованиям и созданию отечественной компонентной базы - именно эти направления формируют технологическое лидерство страны и позволяют ускорить внедрение отечественных решений, указал он.

Комитет поддержал проект федерального бюджета, отметив необходимость дальнейшего расширения мер государственной поддержки инвестиционной активности, в том числе комплексных инвестиционных проектов, которые обеспечивают промышленным предприятиям доступ к длинным и льготным кредитным ресурсам, подчеркнул Гутенев. "Эти инструменты должны стать драйверами модернизации и технологического обновления промышленности, обеспечивая устойчивый рост и повышение конкурентоспособности отечественного производства", - пояснил парламентарий.