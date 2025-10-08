Эксперт Хомченко: открытие нобелевских лауреатов по химии поможет энергетикам

Оно даст большой импульс развитию водородной энергетики, которая считается энергетикой будущего, считает доцент кафедры химии, заместитель директора Института естественных и социально-экономических наук НГПУ

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Открытие нобелевских лауреатов по химии окажет большую помощь энергетикам в фильтрации углекислого газа и даст большой импульс развитию водородной энергетики, которая считается энергетикой будущего. Такое мнение ТАСС высказал доцент кафедры химии, заместитель директора Института естественных и социально-экономических наук НГПУ Алексей Хомченко.

В среду в Стокгольме объявили, что Нобелевскую премию по химии получат Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги. Ученых отметили "за разработку металлоорганических каркасов", говорится в мотивировочной части решения комитета.

"Металлоорганические каркасы представляют собой своего рода высокомолекулярные сита, состоящие из фрагментов металла и органического лиганда (присоединенной к атомам металла частице). Под действием электромагнитного поля или электрического тока эти каркасы могут сжиматься, и, если прогонять через них воздух, они будут пропускать кислород и поглощать углекислый газ. Углекислый газ, взаимодействуя с углеродом, перейдет в угарный газ, который при взаимодействии с водородом даст синтез-газ. Таким образом, металлоорганические каркасы окажут большую помощь энергетикам в фильтрации углекислого газа", - сказал ТАСС Хомченко.

Кроме того, металлоорганические каркасы помогут сохранять водород. "Сейчас водород можно хранить либо в сжиженном состоянии при больших отрицательных температурах (это чревато его огромными потерями при испарении), либо под огромным давлением (существует опасность взрыва). Таким образом, использование металлоорганических каркасов даст большой импульс развитию водородной энергетики, которая считается энергетикой будущего", - добавил эксперт.