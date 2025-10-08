Производитель медицинских симуляторов из Татарстана планирует открыть офис в Индии

Офис станет первым для компании в других странах

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Компания "Эйдос" (Татарстан), специализирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичных медицинских симуляторов, планирует открыть офис в Индии в ноябре 2025 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела внешнеэкономической деятельности компании "Эйдос" Ильнур Низамиев на полях бизнес-форума "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность".

"Мы уже работаем где-то четыре года с Индией. И уже налажены поставки серийные, есть действующие дистрибьюторы. <...> В этом году мы приняли решение, в начале года, что необходимо еще другую стратегию продвижения наших брендов проверить. Это открытие собственного офиса. И сейчас к концу октября закончим регистрацию. И в ноябре приступим к операционной деятельности", - сказал Низамиев.

По его словам, открытие офиса даст возможность напрямую взаимодействовать с заказчиками. При этом для работы компания планирует привлекать местных сотрудников.

Офис в Индии станет первым для компании в других странах. "Ожидания большие. В Индии только частных медицинских колледжей более чем 300. <...> Добавить еще госсектор. Рынок огромнейший. Даже если мы займем небольшую долю от этого рынка, уже будет успех", - сказал Низамиев.

Как сообщается на сайте компании, "Эйдос" специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных медицинских симуляторов.

О форуме

Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" проходит в Казани 8-9 октября. Деловая программа форума объединяет сессии по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, IT и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, медиасфера и креативные индустрии. Среди участников чиновники из федерального правительства Индии и представителей администраций индийских штатов. Также в форуме принимает участие посол Индии в Российской Федерации.

