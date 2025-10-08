МТС Банк впервые представил оплату цифровым рублем на кассах самообслуживания

Скорость операции по оплате товаров зависит от интернет-соединения

СИРИУС /федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. МТС Банк рассчитывает запустить в пилотном режиме оплату с помощью цифрового рубля на кассах самообслуживания в 2026 году, как только он станет массовым, сообщили ТАСС в кредитной организации, представляя свою разработку на "Финополисе-2025" в Сириусе. МТС Банк также разрабатывает кешбэк в цифровом рубле.

"Берем интересующий вас товар, переходим к оплате, выбираем, печатать или не печатать чек, и дальше по аналогии с обычной оплатой картой и с помощью Системы быстрых платежей (СБП) появляется кнопка "Цифровой рубль". Абсолютно привычный сценарий для любого покупателя. Далее вы сканируете из приложения [банка] QR-код, на экране [смартфона] появляется сумма и список товаров. <…> Нажимаем оплатить, совершаем покупку и получаем чек - электронный или бумажный", - рассказал собеседник агентства.

Скорость операции по оплате товаров с помощью цифрового рубля зависит от интернет-соединения. Как убедился корреспондент ТАСС, в среднем она занимает не более нескольких секунд.

В компании Crystal service integration, совместно с которой МТС Банк реализует проект, в свою очередь, отметили, что с точки зрения ретейла это первая в РФ разработка подобного рода. Пилотный запуск этой системы будет возможен, как только цифровой рубль станет массовым. Разработчики полагают, что это будет уже в 2026 году. "Мы можем любого ретейлера пригласить к себе на пилотирование. Технически для них ничего сложного нет: они открывают счет цифрового рубля на платформе, подписывают определенный порядок документов. Дальше - техника у нас вся настроена, и мы быстро [все] подключаем", - пояснили в кредитной организации. Они также добавили, что в ближайшее время МТС Банк представит новую систему лояльности - кешбэк в цифровом рубле.

О цифровом рубле

Цифровой рубль планируется ввести в дополнение к наличному и безналичному, он будет эквивалентен этим единицам. У каждого цифрового рубля будет уникальный цифровой код, а использование валюты позволит ускорить переводы и повысить прозрачность расходования госсредств.

Первым зарплату в цифровом рубле уже получил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат протестировал систему, совершив переводы и платежи: перечислил средства в благотворительные фонды "Линия жизни" и "Детские деревни SOS", а также оплатил заказ в московском кафе с помощью QR-кода.

Массовое распространение цифрового рубля запланировано с сентября 2026 года. В течение последующих двух лет систему планируют внедрить все кредитные организации, а также большинство торговых предприятий.