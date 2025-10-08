Петербург будет развивать поддержку проектов в сфере креативной экономики

Санкт-Петербург принимает креативных предпринимателей из разных стран и регионов России, сообщил губернатор города Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга будут усиливать поддержку креативного бизнеса. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на конференции по креативной экономике, которая проходит в Петербурге 8-9 октября.

"Сегодня Санкт-Петербург принимает креативных предпринимателей из разных стран и регионов России. Работая в разных сферах, от дизайна одежды до производства программного обеспечения, они заглядывают в будущее, создают продукт, который удивляет, всем интересен и никого не оставляет равнодушным. Он вдохновляет, заставляет размышлять, задумываться о будущем. Санкт-Петербург - один из лидеров России по поддержке креативного бизнеса, мы и дальше будем помогать всем тем, кто занимается продвижением креативной культуры, потому что мы понимаем, что это наше будущее", - сказал Беглов на конференции.

Конференция по креативной экономике проходит в Петербурге 8-9 октября. Она объединяет 1,5 тысячи представителей креативных индустрий из 32 стран БРИКС, СНГ, ШОС, региона Ближнего Востока и Северной Африки. Участники конференции обсуждают влияние творческих индустрий на экономику, общество и формирование новых цепочек для международных коопераций.