Новак: нефтяники наращивают выпуск топлива

Минэнерго работает с ними по производству и логистике

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Российские компании наращивают объем переработки и выпуск топлива, Минэнерго РФ работает с ними в том числе по логистике, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Да, в штабном режиме. Министерство энергетики работает с нефтяными компаниями по производству, по логистике. В том числе запретили экспорт. Все эти факторы насыщают внутренний рынок", - сказал он, отвечая на вопрос о наращивании объемов выпуска нефтепродуктов.

Россия увеличит выпуск топлива за счет ввода модернизированных мощностей на нефтеперерабатывающих заводах в 2025-2026 годах, говорил ранее Новак. По его словам, ввод в эксплуатацию модернизированных заводов в рамках программы модернизации дает дополнительные объемы для обеспечения внутреннего рынка.

Ранее Минэнерго России заключило с НПЗ соглашения о модернизации и строительстве новых мощностей по производству топлива. В результате дополнительно будут реконструированы и введены в эксплуатацию 30 установок вторичной переработки нефти и вторичных установок.

Кроме того, Новак сообщал, что правительство обсуждает возможность разрешить использование топливных присадок, различных химических элементов, чтобы нарастить предложение бензина и дизеля в России.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца этого года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.