Новак отметил баланс спроса и предложения на рынке топлива России

Глобальные проблемы отсутствуют, сказал вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер России Александр Новак © Антон Новодережкин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Баланс спроса и предложения на рынке топлива РФ есть, логистические вопросы решаются в ручном режиме, глобальных проблем нет. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Занимаемся всем. В целом баланс спроса и предложения есть, и мы сегодня логистические вопросы, которые возникают, решаем в ручном режиме. Глобальных проблем нет", - сказал он.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.

Новак ранее говорил, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. Он уточнял, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок по межправительственным соглашениям.