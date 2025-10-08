Кабмин не видит необходимости в квотировании экспорта дизтоплива

Спрос на него обеспечивается предложением, сообщил вице-премьер Александр Новак

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Правительство РФ не видит необходимости вводить квоты на экспорт дизельного топлива, спрос на него обеспечивается предложением, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Нет, сейчас это не требуется. Дизельное топливо [экспорт] запретили только для непроизводителей", - отметил он.

Отвечая на вопрос о потребностях в зимнем дизтопливе, вице-премьер сказал: "Неудовлетворенного спроса нет, готовимся к зиме". По его словам, там, где это требуется, обеспечен зимний завоз топлива.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям). В Минэнерго заявляли, что пока запрет на экспорт дизеля для его производителей не рассматривается.

По словам Новака, новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами.