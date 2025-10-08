В Забайкалье восемь сел более суток остаются без света

Причиной стала авария на сетях, произошедшая после снегопада

ЧИТА, 8 октября. /ТАСС/. Восемь населенных пунктов в Сретенском районе Забайкальского края больше суток остаются без электричества из-за аварии на сетях, произошедшей после снегопада. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В Сретенском районе жители сел Лужанки, Верхние Куларки, Шилкинский Завод, Старолончаково, Нижние Куларки, Чикичей, Усть-Наринзор и Алиа с 7 октября остаются без электроснабжения по причине обрывов проводов вследствие неблагоприятной погоды, вызванной выпадением осадков в виде снега", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе филиала "Россети Сибирь" - "Читаэнерго", электроснабжение также отсутствовало в поселке Усть-Карск и селе Болотово, на данный момент оно восстановлено.

"Специалисты "Читаэнерго" оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам. Из-за сложных погодных условий, а также учитывая протяженность линий электропередачи и труднодоступную местность, потребовалось время, чтобы найти места повреждений и провести необходимые работы. Основную часть технологических нарушений вчера удалось устранить. Но во время осмотров энергетики фиксировали развивающиеся дефекты, которые могли стать причиной новых нарушений. Поэтому утром специалисты вновь вывели в ремонт часть энергооборудования, чтобы устранить дефекты", - отметили в компании.

Прокуратура Сретенского района внесла представление директору филиала "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" с требованием устранить нарушения. В связи с отсутствием электроснабжения свыше 24 часов инициировано возбуждение дела об административном правонарушении по ст. 9.21 КоАП РФ (нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии).