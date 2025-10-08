FT: Apple и Meta близки к урегулированию двух антимонопольных дел в ЕС

Если соглашение будет достигнуто, технологические гиганты смогут избежать европейских штрафов, самый крупный из которых достигает 5% от среднесуточного мирового дохода

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Технологические корпорации Apple и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) могут урегулировать два антимонопольных дела в ЕС, которые касаются закона сообщества о цифровых рынках (DMA). Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее данным, европейские чиновники настроены оптимистично на то, что Meta удастся изменить ряд пунктов в Facebook, которые не будут противоречить DMA. Отмечается, что переговоры все еще продолжаются и окончательное решение еще не принято. Если соглашение будет достигнуто, технологические гиганты смогут избежать европейских штрафов, самый крупный из которых достигает 5% от среднесуточного мирового дохода.

Meta, в свою очередь, подтвердила, что переговоры идут и носят "конструктивный характер".

Вступивший в силу в 2023 году закон ЕС о цифровых рынках устанавливает ряд правил и ограничений для технологических гигантов Meta, Google и Apple, чтобы предотвратить нарушения правил конкуренции с их стороны. Еврокомиссия за последние годы приняла целый ряд крупных антимонопольных решений и санкционировала многомиллиардные штрафы в отношении ведущих американских цифровых корпораций, включая Meta, Microsoft, Google, Amazon за нарушения правил ЕС в сфере конкуренции на цифровом рынке, целые секторы которого фактически подчинены этим американским компаниям.