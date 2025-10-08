На рынок капитала на СПБ Бирже готовы выйти около 10 эмитентов

Они намерены разместить акции и облигации

СИРИУС /федеральная территория/, 8 октября. /ТАСС/. Порядка 10 эмитентов готовятся выйти на рынок капитала, разместить акции и облигации на СПБ Бирже. Об этом журналистам в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis заявил глава торговой площадки Евгений Сердюков.

"Наше подразделение, которое занимается подготовкой эмитентов, у него в списке находится порядка 10 эмитентов, которые будут размещать различные ценные бумаги - акции и облигации. Ну а дальше по мере готовности будем проводить", - отметил он.

